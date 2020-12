Reino Unido encontrou “nova variante” do coronavírus

Uma “nova variante” de SARS-CoV-2, o coronavírus na origem da covid-19, que se propaga rapidamente foi identificada no Reino Unido, anunciou esta segunda-feira o ministro da Saúde britânico, Matt Hancock.

“Identificámos uma nova variante do coronavírus, que pode estar associada à disseminação mais rápida no sudeste da Inglaterra. A análise inicial sugere que essa variante está a espalhar-se mais rápido do que as variantes existentes”, disse aos deputados, numa declaração na Câmara dos Comuns.

Hancock disse terem sido encontrados mais de 1.000 casos com esta variante, predominantemente no sul da Inglaterra, onde as infeções tem estado a acelerar nas últimas semanas.

O governante afirmou também que variantes semelhantes foram encontradas noutros países nos últimos meses e que as autoridades de saúde britânicas notificaram a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Leia o artigo completo em Jornal de Notícias.