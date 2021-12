Reino Unido disponibiliza doses de reforço até final do ano

O Reino Unido vai disponibilizar doses de reforço da vacina contra a covid-19 para todos os adultos antes do final do ano, para travar a vaga de infeções previstas devido à propagação da variante Ómicron.

Numa mensagem à nação, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, reconheceu que o país enfrenta “uma emergência”, com a rápida transmissão da nova variante do coronavírus SARS-CoV-2, o que obriga a antecipar um mês o objetivo, anteriormente fixado para final de janeiro, de vacinar todos os cidadãos maiores de 18 anos com a dose de reforço.

Johnson advertiu igualmente de que essa gigantesca mobilização, na qual participará também o exército, obrigará a cancelar consultas e exames médicos até ao próximo ano, o que justificou com a ameaça que representa a variante Ómicron, mais contagiosa, para as “liberdades dos cidadãos”.

“Ninguém deve ter qualquer dúvida de que está a chegar uma vaga de Ómicron e parece-me que está claro que duas doses da vacina simplesmente não são suficientes para nos dar o nível de proteção de que necessitamos”, afirmou.

A dose de reforço poderá ser dada a todos aqueles que já tenham recebido a segunda dose da vacina há pelo menos três meses.