Reino Unido desconfina mas com todas as cautelas

O Reino Unido registou 23 mortes e 4.554 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com dados divulgados pelo Governo britânico, que esta segunda-feira reforçou a mensagem de cautela para o risco de um novo surto.

“Por causa do relaxamento [das restrições] e abertura das escolas, estamos a começar a ver alguns dos gráficos ligeiramente curvados como sanduíches velhas dos comboios britânicos, subindo um pouco nos grupos mais jovens”, admitiu o primeiro-ministro Boris Johnson numa conferência de imprensa.

Por isso, urgiu, os britânicos devem continuar a ser “cautelosos”, aludindo para os surtos de infeções registados em vários países europeus e o risco de alastrarem para o Reino Unido.

O Governo britânico levantou hoje mais algumas restrições em Inglaterra, permitindo o convívio de grupos de seis pessoas ou dois agregados familiares ao ar livre, bem como desportos em espaços abertos, como ténis, futebol, natação ou golfe.

Com o fim da ordem para “ficar em casa”, as regras permitem agora churrascos, piqueniques e passeios em grupo, tendo o Governo lançado uma campanha para enfatizar a importância de as pessoas aproveitarem o “ar fresco.

No domingo tinham sido notificadas no Reino Unido 19 mortes e 3.862 casos, mas os dados do fim de semana são recorrentemente mais baixos devido ao atraso no processamento administrativo.

A média dos últimos sete dias é de 63 mortes e 5.257 infeções.

Entre 23 e 29 de março houve uma redução de 25,3% no número de mortes e de 4,2% no número de casos com um resultado de teste positivo de covid-19 em relação aos sete dias anteriores.

No total, morreram no Reino Unido 126.615 pessoas entre 4.337.696 casos de contágio confirmados desde o início da pandemia covid-19.

Até hoje, 30.444.829 pessoas receberam a primeira dose de uma vacina contra o novo coronavírus, das quais 3.674.266 receberam uma segunda dose, a qual é administrada com um intervalo de entre três e 12 semanas.