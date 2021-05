Reino Unido desconfina mas ainda teme variante indiana

O Reino Unido registou a morte de cinco pessoas e 1.979 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com os últimos dados do Governo britânico, que esta segunda-feira aliviou “cautelosamente” várias restrições em Inglaterra.

De acordo com a terceira etapa do plano de desconfinamento em Inglaterra, a partir de hoje, as pessoas podem comer no interior de restaurantes ou beber uma cerveja num ‘pub’, em vez de ficarem limitadas às esplanadas como até agora, e visitar familiares ou amigos dentro de casa e abraçá-los.

Viagens ao estrangeiro também estão autorizadas para motivos não necessários, como ir de férias. Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte estão a seguir caminhos de reabertura semelhantes, mas ligeiramente diferentes.

Mas o ministro da Saúde, Matt Hancock, admitiu que a variante B1.617.2, descoberta primeiro na Índia, está a multiplicar-se rapidamente, com a maioria dos casos a serem registados no norte de Inglaterra.

Os primeiros estudos indicam que a variante é mais transmissível, mas que as vacinas são eficazes em oferecer proteção.

“Em Bolton, 19 pessoas estão agora hospitalizadas com coronavírus, a maioria das quais é elegível para uma vacina, mas ainda não recebeu uma vacina. Isto mostra que a nova variante não tende a penetrar em grupos vacinados”, disse hoje no Parlamento.

Assim, o Governo decidiu reduzir de 12 para oito semanas o intervalo entre duas doses para as pessoas com mais de 50 anos e grupos clinicamente vulneráveis para acelerar a imunização.