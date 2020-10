Reino Unido confina até dezembro

O Reino Unido ultrapassou o milhão de casos de covid-19. São já 1.1011.660 as pessoas que foram contaminadas com o novo coronavírus desde o início da pandemia no Reino Unido, depois de terem sido registados 21.915 novos casos nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde britânico.

O número total de óbitos com covid-19 é agora de 46.555 (326 nas últimas 24 horas), fazendo do Reino Unido o país mais enlutado da Europa, por causa da pandemia. Assim, Boris Johnson anunciou um confinamento a partir de quinta-feira, 5 de novembro, e até ao primeiro dia de dezembro, para conter a escalada de novos casos de contaminação com o novo coronavírus.

Nesse cenário, as lojas de negócios não essenciais serão encerradas, mas creches, escolas e universidades continuarão abertas.

Também a área da restauração será encerrada, desferindo um novo golpe para uma indústria já fortemente afetada pela pandemia, exceto para “take away”.

A estratégia do Governo é endurecer as medidas nas próximas semanas, para permitir que as famílias se reúnam no Natal.

O setores da construção e produção – nos quais não é possível teletrabalhar – continuam a funcionar, assim como as escolas, creches e universidades.

O Reino Unido adota estas medidas, afirmou Johnson, seguindo os exemplos da Bélgica, França, e Alemanha, que já apertaram as medidas de restrições, perante números preocupantes de novos casos de covid-19.

O primeiro-ministro afirmou ainda que o seu governo vai aumentar o número de testes com a ajuda do exército.