Reino Unido: casos não aumentaram com fim das restrições

O número de casos de covid-19 continua a baixar no Reino Unido apesar do fim das restrições, com um total de 24.551 novos casos positivos anunciados esta segunda-feira, menos 21,5% que os registados há uma semana.

De acordo com os dados diários do Ministério da Saúde, entre domingo e segunda-feira foram registadas 14 mortes (mais 50,3%), com 922 hospitalizações, um aumento de 26,8%.

Cerca de 70,5% da população adulta já inoculada com as duas doses da vacina e 88,1% com a primeira dose, apesar de o ritmo de vacinação ter regredido entre a população mais jovem.

Em 19 de julho foram levantadas na Inglaterra, a região mais populosa do Reino Unido, todas as restrições impostas pelo Governo conservador quando aplicou o terceiro confinamento em janeiro passado, com o uso da máscara e a distância pessoal a serem opcionais.

Apesar do regresso de diversos eventos públicos, a abertura das discotecas e a suspensão do limite de pessoas que possam juntar-se em espaços interiores e exteriores, o número de contágios tem apresentado uma tendência descendente nos últimos dias, face aos 54.764 registados em 17 de julho.

Apesar de ainda não existir consenso sobre a sua causa, os cientistas sugerem que esta inesperada alteração de rumo – e quando se tinham antecipado até 100.000 contágios diários durante o mês de julho – poderá dever-se ao encerramento das escolas para férias.

Esta foi a primeira vez desde o início da pandemia em março de 2020 que o número de casos diminui sem que tenha sido consequência de um confinamento, e que poderá também refletir o impacto da vacinação.