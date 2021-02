Reino Unido autoriza testes rápidos que podem permitir eventos públicos

O futuro dos festivais de música por todo o mundo pode estar salvo, após o Reino Unido ter aprovado um dispositivo de testes rápidos à covid-19, que desvenda o resultado em 15 minutos.

Este dispositivo foi criado especificamente para a indústria do entretenimento ao vivo, e foi esta semana aprovado pelas entidades de saúde daquele país. “Isto pode mudar tudo”, garantiu Oli Thomas, fundador e gerente da Swallow Events, do Reino Unido.

“Estes testes”, continuou, “utilizados juntamente com dados obtidos com rastreio da covid-19 e outros protocolos de segurança, como a medição da temperatura, ajudarão os organizadores de eventos em todos os setores”.

“Poderão ajudar um setor que contribui com 39,1 mil milhões de libras para a economia do Reino Unido, do mesmo modo que ajuda a manter mais de 570 mil empregos, que estão a desaparecer rapidamente”, concluiu.