Reiniciar um novo ciclo de campanha. Respeitar os eleitores das comunidades

Depois de ter sido definido o novo calendário para a repetição das eleições no Círculo da Europa, devido ao protesto apresentado pelo PSD para anular os votos sem cópia do cartão do cidadão, é importante alertar os nossos concidadãos que o envio dos votos por correio terá de ser feito obrigatoriamente até dia 12 de março e que são válidos todos os que chegarem até dia 23.

Reiniciamos assim, agora, um novo ciclo no processo eleitoral. Está em causa recuperar a confiança das comunidades e afirmar por elas o respeito e consideração que lhes é devido, bem como a afirmação do direito ao voto como direito fundamental garantido pela Constituição da República.

Na sequência da decisão do Tribunal Constitucional de repetir as eleições no Círculo da Europa, apelamos aos eleitores para participarem maciçamente enviando o seu voto até dia 12 de março, fazendo um esforço para incluir a cópia do cartão do cidadão, para o que sempre insistimos e consta do Manifesto eleitoral do PS que foi distribuído durante a última campanha.

O Partido Socialista sublinha, no entanto, que desde o primeiro momento defendeu o respeito por todos os votos, consciente da elevadíssima percentagem de votos que foram igualmente anulados devido aos protestos também apresentados pelo PSD nas eleições legislativas de 2019.

Deve-se sublinhar os esclarecimentos da CNE, que afirmou que, “apesar das campanhas de esclarecimento que a CNE fez, as pessoas, por confusões variadas, até pela lei do cartão do cidadão, não mandam as cópias do documento de identificação em muitos casos. E aí, se os votos forem considerados válidos pela mesa e ninguém reclamar, válidos ficam”, disse.

Foi o que aconteceu, e bem, no círculo Fora da Europa. Porque não impugnou igualmente aquela votação? Porquê a duplicidade de posições? Só o PSD poderá responder e explicar por que razão se comprometeu e depois rompeu o entendimento entre partidos. Seja qual for a resposta, há duplicidade no comportamento, irresponsabilidade nos atos e insensibilidade quanto ao respeito dos votos dos portugueses eleitores no estrangeiro. Nenhum outro partido apresentou semelhante protesto, pelo contrário, todos os outros manifestaram a sua vontade de que os votos fossem todos validados, como decorre do protesto do PS apresentado na mesa de apuramento geral e dos recursos de vários partidos para o Tribunal Constitucional.

E por que se recusa o PSD a pedir desculpa a todos os eleitores que terão de voltar a pronunciar-se, que manifestaram a sua vontade de participar na escolha dos seus representantes, tal como fez o líder do PS e Primeiro-Ministro, António Costa, principalmente aos que enviaram o seu voto sem cópia do documento de identificação, seja porque não tinham condições para a obter ou porque simplesmente não a quiseram enviar, eventualmente convictos que a lei não o permite? Não foi o PS que apresentou protesto para anulação de votos. Foi o PSD. Então porque não assume a culpa e pede desculpa?

Reiterando a necessidade dos eleitores cumprirem a lei no que respeita à obrigatoriedade de incluir o cartão do cidadão, fica patente que era perfeitamente evitável esta crise que adia Portugal e causa desânimo nas comunidades, se o PSD não tivesse medo do voto das comunidades e respeitasse a vontade livre de participação dos eleitores e o exercício ao direito fundamental de votar, conforme garante a Constituição da República.

