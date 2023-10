Rei dos Leitões, o novo embaixador europeu

Após ter sido eleito “Melhor Restaurante da Europa”, em 2019, pelo Conselho Europeu de Confrarias (CEUCO), o Rei dos Leitões, na Mealhada, é o primeiro restaurante português a receber a distinção “Embaixador de Honra da Gastronomia Europeia”.

A vigésima edição do congresso decorreu no fim de semana de 28 a 29 de outubro, em Castellón, na província espanhola de Valênica e, segundo a organização, o prémio tem como objetivo “reconhecer a contribuição significativa do Rei dos Leitões na promoção da gastronomia europeia e, em particular, da culinária portuguesa”.

“É uma honra e uma alegria incomensuráveis, mas, ao mesmo tempo, uma enorme responsabilidade. Uma vez que, agora, carregamos aos ombros o dever acrescido de fazer ainda mais e melhor pela gastronomia portuguesa, pela cozinha de qualidade e tradicional. De forma a continuar a prestigiar a restauração nacional porque o nosso restaurante, embora seja conhecido pela sua especialização em leitão assado da Bairrada, oferece uma variedade de iguarias culinárias que vão muito para além desse famoso prato bairradino”, afirmou o gerente do Rei dos Leitões, António Paulo Rodrigues.

Ao Boa Cama Boa Mesa, o gerente confessou que esta distinção é “o ponto alto de 75 anos de trabalho, desenvolvido a partir das raízes da cozinha tradicional portuguesa e bairradina, que tem como elemento fulcral, o leitão”.

Do CEUCO fazem parte Portugal, Espanha, França, Itália, Bélgica, Hungria, Grécia, Estónia e Macau. Para além da distinção do Rei dos Leitões, o conselho premiou outros projetos em diferentes categorias. Como por exemplo, a Adega Cartuxa, na categoria de melhor adega, o Vinho da Talha, como melhor festival enogastronómico e a marmelada de Odivelas, da empresa Tradições de Família, como melhor produtor artesanal.