“Rei do calçado” português homenageado em Itália

O empresário português, Fortunato Oliveira Frederico, acaba de ser homenageado aos 80 anos, durante o Congresso Internacional da UITIC, em Milão, Itália, pela sua brilhante carreira dedicada à indústria de calçado.

O sonho de Fortunato Frederico nasceu em Angola, onde cumpriu o serviço militar: a criação da Kyaia, em 1984, que viria a consagrar-se como o maior grupo português de calçado, com cinco fábricas em Guimarães e Paredes de Coura, que continua a dar passos largos nos mercados internacionais.

As marcas do grupo, Fly London e Softinos, por exemplo, são comercializadas em mais de 50 países, sendo que Fortunato Frederico quer ainda tornar “a Fly London a marca número um em Portugal” (uma das primeiras portuguesas a entrar no Metaverso, no primeiro semestre do ano passado). Isto, só para identificar o seu espírito empreendedor e inovador sublinhado por ocasião da divulgação do prémio, por parte da APICCAPS – Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos, da qual foi presidente durante 18 anos. Durante um período de seis anos, liderou também a Confederação da Indústria Europeia de Calçado (CEC).

Distinguido pelo presidente Jorge Sampaio em 2005, com a Ordem de Mérito Industrial, Fortunato Oliveira Frederico criou igualmente a Fundação Oliveira Frederico (desde 2014), que objetiva “realizar , promover, apoiar e patrocinar ações de combate às doenças bipolares”, tradicionalmente designada doença maníaco-depressiva.

“É o reconhecimento público de um empresário verdadeiramente inspirador”, foca Luís Onofre, ressalvando o “trajeto único”. Ainda segundo o atual presidente da APICCAPS: “Desde cedo revelou uma capacidade invulgar de perceber a nossa indústria, investindo em várias áreas críticas como a criação de marca ou uma forte aposta em I&D, com uma forte ligação à universidade”, conclui em comunicado sobre aquele que, aos 14 anos, varria o chão de uma fábrica.