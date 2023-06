Régua celebra o vinho de 8 a 11 de junho

O vinho da região vinícola demarcada mais antiga do mundo é celebrado no Douro Wine City, de 8 a 11 de junho, no Auditório Municipal (AUDIR), no Peso da Régua. A 3.ª edição desta festa do Douro, Património da Humanidade desde 2001 e distinguido como Cidade Europeia do Vinho 2023, é organizada pelo Município do Peso da Régua, com o apoio da Essência do Vinho.

Este é um ano marcante para Peso da Régua, pois é o destino escolhido pela Presidência da República, para acolher no dia 10 de junho, as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Ao longo de quatro dias, o público é convidado a participar no programa atrativo do Douro Wine City, podendo assistir a diversos concertos/atuações de música ao vivo e participar em showcooking de prestigiados chefes de cozinha como Hernâni Ermida, Nuno Matos e Luís Américo, em degustações, atuações musicais, nas habituais Conversas sobre o Vinho com Manuel Moreira (Sommelier e crítico de vinhos da Revista de Vinhos), e em várias provas de 100 produtores de vinhos e produtos regionais.

A Ferreirinha e o Barão de Forrester, interpretados por atores do Grupo de Teatro da Universidade Sénior do Peso da Régua, marcarão presença na abertura do evento ao público, no dia 08 de junho às 16h, acompanhados pelas Tocatas do Rancho Folclórico e Recreativo de Godim e do Rancho Folclórico de Loureiro que, em conjunto, irão interpretar três temas emblemáticos do Douro. A abertura oficial do evento será às 18h, com a presença de José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, acompanhado por diversas individualidades.

Os showcooking serão promovidos às 19h00, nos dias 08, 09 e 11 de junho. O Chefe Hernâni Ermida, presença habitual em programas da TVI, será a estrela do primeiro showcooking, no dia 08 de junho, seguido pelo Chefe Nuno Matos – Hotel Six Senses Douro, no dia 09 de junho, e pelo Chefe Luís Américo, Chefe consultor de projetos de renome na cidade do Porto, no dia 11 de junho.

As atuações ao vivo começarão na quinta-feira, dia 08 de junho, às 21h30, com concerto pelo grupo Chulada da Ponte Velha. Para o dia 09 de junho estão agendados dois concertos: Cláudio César Ribeiro Trio, no palco interior, às 17h00, e Andor Violeta, às 21h30, na Praça da Restauração. No Dia de Portugal, 10 de junho, o MA Trio subirá ao palco interior pelas 17h00, às 20h30 será a hora para ouvirmos cantar o fado, pela Claúdia Madeira, no palco da Praça de Restauração. A noite terminará com o concerto pela Banda Conjunta das Forças Armadas, no palco exterior do AUDIR, pelas 21h30. No domingo, dia 11 de junho, o concerto de Paulo Gomes Duo, no palco interior, terá início às 17h00 e o Concerto Funk Flamenco Quarteto, pelas 20h30, no palco da Praça da Restauração.

As Conversas sobre o Vinho serão protagonizadas por Manuel Moreira, Sommelier e Crítico de Vinhos. No primeiro dia – 08 de junho, abordará “A frescura do Douro de Altitude”, às 17h30 e “À mesa com vinho do Douro”, às 19h00. No dia 09 de junho, a conversa será focada no “Vinho do Porto, tradição e mestria no paladar”, às 17h30 e” Vinhas Velhas, mergulhar num universo de emoções” às 19h00. Dia 10 de junho, a primeira conversa explicará “A que sabe a Touriga Nacional do Douro?”, às 17h30 e a segunda irá indicar qual “A gastronomia certa para Vinho do Porto”. No dia 11 de junho, Manuel Moreira apresentará a “A prova de vinhos sem segredo”, às 17h30 e ”Varietal ou blend, solista ou orquestra, as várias tonalidades do Douro”, às 19h00.