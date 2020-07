Regressou da Suíça para férias em Portugal e desapareceu

Um emigrante na Suíça, natural de Vila Boa do Bispo, no concelho de Marco de Canaveses, desapareceu na passada quinta-feira, dia 2 de julho. De acordo com uma publicação feita nas redes sociais por familiares, Nuno da Silva terá tomado café, a partir daí nunca mais foi visto. Na mesma publicação é referido que o o homem saiu de carro, um Renault Clio, com a matrícula 89-RR-87.

Segundo o jornal A Verdade, o português chegou nesse dia da Suíça. Um familiar foi buscá-lo ao aeroporto onde Nuno da Silva alugou um carro. Passou o dia todo com a família, foi jantar com a mãe e saiu para tomar café e foi a última vez que foi visto.

Nuno da Silva terá deixado tudo em casa. O telemóvel estava com ele mas está desligado, segundo a família que está desesperada.

O desaparecimento já foi reportado à GNR. A família apela a quem tiver informação que contacte as autoridades.