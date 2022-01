Regresso às aulas na Europa: as soluções em cada país

Um pouco por toda a Europa, os governos tentam conciliar a importância do ensino presencial, como fonte de igualdade entre os alunos, com o combate à nova vaga de covid-19, impelida para novos recordes com a variante ómicron.

Alguns países europeus retomaram as aulas durante a semana passada, enquanto outros estenderem as férias de Natal por mais uns dias, agendando o regresso às aulas para dia 10, como é o caso de Portugal.

É um regresso marcado pela progressão acelerada da variante ómicron, com o reforço dos testes e o uso da máscara como medidas principais de prevenção, aliadas a melhorias da ventilação e ao distanciamento social.

Nesta segunda-feira regressam às aulas os alunos espanhóis, belgas, ou italianos, sendo que na Itália as regras serão mais apertadas. As máscaras FFP2, largamente usadas pelos transalpinos, vão ser distribuídas nas escolas.

Em França, cerca de 12 milhões de estudantes regressaram à escola na segunda-feira passada, mas com novas regras para tentar mitigar a progressão do vírus, que atingiu um recorde de 332 mil casos na quarta-feira. Crianças com seis anos ou mais são obrigadas a usar máscara.

As aulas começaram tamém na passada segunda-feira em seis dos 16 estados federados da Alemanha e a meio da semana em outros dois, enquanto os alunos dos restantes “Länder” voltam às escolas amanhã, após as férias de Natal. A exceção é a Turíngia, que anunciou aulas online nas próximas duas semanas.

No Reino Unido, as escolas esperam proporcionar aulas presenciais a alunos de todos os graus de ensino durante este período, providenciando aulas online para estudantes ausentes ou em isolamento.

