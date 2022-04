Regressaram os cruzeiros aos portos da Madeira

Os portos do Funchal e do Porto Santo registaram 21 escalas de navios cruzeiros, 11.556 passageiros e 8.032 tripulantes entre o último domingo e o dia de Páscoa, anunciou a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM).

Em comunicado, a APRAM salienta que o Porto do Funchal “tem estado todos os dias cheio nesta semana de Páscoa”, acrescentando que, “a este movimento, juntam-se também sete escalas de megaiates/veleiros com escala não só no Porto do Funchal como no Porto Santo e Caniçal”.

“Tem sido um período excelente para os nossos portos. Estamos muito perto dos números de escalas de 2019. A nível do movimento de passageiros, ainda não e vai levar mais algum tempo, certamente a situação irá mudando, conforme a pandemia for perdendo força”, afirma a presidente da APRAM, citada na nota.

Paula Cabaço refere também que muitos dos navios que têm visitado a região “são mais pequenos e isso, naturalmente, reflete-se no movimento global de passageiros”.

Nesta semana, passaram pelos Portos do Funchal e Porto Santo os navios “World Explorer”, “Europa 2”, “Club Med 2”, “AIDAnova”, “Scenic Eclipse” – uma estreia – “Le Champlain”, “Vasco da Gama”, “Norwegian Epic”, “Hanseatic Inspiration”, “Le Dumont D´Urville”, “Marella Explorer”, “Sea Cloud Spirit”, “World Voyager” e “Mein “Schiff 3”.

#portugalpositivo