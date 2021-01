Regina muda imagem das suas tabletes de chocolate icónicas

As tabletes com sabor a fruta da Regina acabam de ganhar uma nova imagem. A pensar nos apreciadores dos chocolates com história, mas também em contribuir para um mundo mais doce junto das novas gerações, a Regina decidiu apostar numa nova imagem para uma das gamas mais icónicas da marca e uma das mais queridas e apreciadas dos consumidores.

O novo visual dá um maior destaque às propriedades distintas destas tabletes, que representam uma especialidade única no mercado.

Já os sabores, que fazem parte da memória coletiva de várias gerações de portugueses, mantêm-se (naturalmente) inconfundíveis e irresistíveis. Os clássicos sabores de morango, ananás, laranja e maracujá estão disponíveis no formato de barra de chocolate 20g e no formato familiar de 100g ou 200g, no caso do Regina Ananás.

Com este processo de renovação, a Regina – uma das marcas portuguesas mais reconhecidas e populares em Portugal – continua a dar passos sólidos na criação das mais doces memórias coletivas de gerações e gerações.

A Imperial é o maior produtor português de chocolates e detém as marcas Jubileu, Regina, Pintarolas, Pantagruel, Allegro e Canderel. Com um volume de negócios de mais de 30 milhões de euros, a empresa exporta 30% do seu volume de vendas, estando presente em mais de 50 mercados internacionais.