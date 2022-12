Região Viseu Dão Lafões quer ser o destino deste Natal

A região Viseu Dão Lafões quer ser o destino a visitar neste Natal, altura em que acontecem na região iniciativas destinadas a todos os gostos e idades. As diversas atividades vão ser promovidas pela Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões ao longo do mês de dezembro, com uma campanha alargada em várias plataformas.

Através de uma campanha digital, a CIM vai divulgar durante o mês de dezembro as principais atividades alusivas à quadra natalícia que acontecem no território. Em conjunto, os 14 municípios apresentam uma forte programação natalícia, que não vai deixar ninguém indiferente. Destes momentos, envoltos em grande animação, destacam-se a chegada do Pai Natal, os tradicionais Mercados de Natal ou a Rota dos Presépios.

Além disso, a CIM Viseu Dão Lafões organiza nas suas redes sociais dois giveaway, de Natal e de Ano Novo, em que serão oferecidos experiências e produtos da região.

As atividades específicas da época de Natal serão complementadas por vários outros eventos que decorrem na região, desenvolvidos pela CIM Viseu Dão Lafões. É o caso do regresso da Rede Cultural Viseu Dão Lafões,com uma programação diversificada, que levará o teatro, a música e a magia aos municípios da região durante o mês de dezembro. Os espetáculos itinerantes de Zé Mágico, ACERT, Teatro do Montemuro e Teatro Viriato prometem oferecer uma agenda cultural diversificada.

Dezembro é também o mês em que será revelada a Carta dos Segredos Gastronómicos de Viseu Dão Lafões, que resulta de um dedicado processo de pesquisa, entrevistas e visitas a produtores da região. Neste âmbito, as redes sociais da CIM irão publicar receitas específicas da época natalícia, que constam da Carta dos Segredos Gastronómicos. Com base na Carta, terão lugar sessões práticas da Academia dos Segredos Gastronómicos, em São Pedro do Sul, Viseu e Vouzela.

Paralelamente, a CIM convida igualmente os visitantes e a população de Viseu Dão Lafões a usufruírem, na época natalícia, dos variados percursos pedestres e cicláveis que tornam esta região um destino privilegiado para quem aprecia o contacto com a natureza. Só em percursos pedestres, a região dispõe de 1700 quilómetros de percursos homologados, além de circuitos de BTT, de subidas épicas e de trail.

“O Natal é uma época muito especial no território Viseu Dão Lafões. Um pouco por toda a região, sucedem-se os eventos e as atividades alusivas a esta quadra. A CIM Viseu Dão Lafões vai aproveitar todas as suas plataformas para dar a conhecer o muito que acontece em dezembro nos municípios, além das iniciativas desenvolvidas pela própria CIM. Temos a certeza de que dezembro será um mês inesquecível para quem nos visita e para quem tem o privilégio de viver nesta região magnífica”, sublinha Nuno Martinho, Secretário Executivo da CIM Viseu Dão Lafões.