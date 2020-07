Região do Dão pede aos portugueses para “darem a volta”

Numa fase de desconfinamento e na qual se retomam os hábitos de convívio, a Comissão Vitivinícola Regional do Dão (CVR Dão) quer incentivar os portugueses a apoiar a restauração e os vinhos da região. É com base nesta ideia que é lançada a campanha “Portugueses Dão a Volta”, direcionada para o mercado nacional e que resulta da readaptação do plano de promoção dos vinhos do Dão idealizado para este ano.

“A restauração foi um dos setores mais afetados pela pandemia e por consequência os produtores de vinho, pois parte das vendas estão dependentes deste setor. Daí ter surgido a ideia de lançarmos esta campanha para incentivar os portugueses a apoiar a restauração e os vinhos do Dão, para ultrapassarmos este momento de forma unida”, explica Arlindo Cunha, Presidente da CVR Dão. Além disso, esta é uma forma “de continuar a promover os vinhos da região, numa altura em que os eventos foram cancelados, e por isso reajustamos as ações de promoção a esta nova realidade”, acrescentou.

Conhecidos pelo seu caráter e elegância, os vinhos do Dão são variados e complexos, por isso, ideais para harmonizações gastronómicas e para serem partilhados à mesa com família e/ou amigos.

À campanha, que apela ainda à união dos portugueses, juntam-se vários influencers, como os Explorerssaurus, Isabel Saldanha, Paulo Cezar e Vanessa Martins, que irão promover nas suas redes sociais a iniciativa e também oferecer aos seguidores, através de um sorteio, uma estadia no Dão, de forma a divulgar o enoturismo da região.