Região de Santarém promove Rede Global da Diáspora

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém e a Fundação AEP vão dar a conhecer às empresas da região, as funcionalidades e vantagens da Rede Global da Diáspora, plataforma de networking que tem como principal missão promover a marca Portugal internacionalmente e ajudar as PME nacionais a aumentar as suas exportações, estimulando a colaboração das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo.

A sessão de apresentação acontece em modo online, no dia 2 de novembro, pelas 16:30, com inscrições gratuitas.

Desenvolvida pela Fundação AEP, a Rede Global da Diáspora é uma rede social colaborativa dirigida à diáspora portuguesa, que liga as empresas nacionais às comunidades portuguesas, presentes em 133 países. Criada em 2020, a plataforma apresenta diversas funcionalidades com o objetivo de apoiar a exportações das empresas portuguesas e o reconhecimento da marca Portugal além-fronteiras.

A entrada num mundo de oportunidades globais, a integração numa rede com milhares de empresas portuguesas que podem ajudar a fazer crescer os negócios noutros mercados, conhecer e aproveitar as redes de distribuição disponíveis para aumentar as exportações e o envio e receção de oportunidades de negócio e investimento são algumas das vantagens que as empresas portuguesas têm ao fazer parte da Rede Global da Diáspora.

A plataforma vai ser apresentada através da realização de um webinar, agendado para o dia 2 de novembro, pelas 16:30. Para além da apresentação das funcionalidades e benefícios da Rede Global da Diáspora para as PME, o seminário online vai ainda dar a conhecer o PNAID – Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora e o #DIGITALRESKILLING, programa de requalificação profissional de jovens e adultos, através de ações de formação nas áreas emergentes das Tecnologias Digitais.

De referir que a Rede Global da Diáspora é um projeto com cofinanciamento do COMPETE 2020, Portugal 2020 e União Europeia através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, no âmbito do SIAC Internacionalização, Programa Operacional Competitividade e Internacionalização.