Região de Lisboa sofre com chuva e inundações

Em Lisboa, registaram-se 125 ocorrências devido ao mau tempo, esta quinta-feira. A maior precipitação ocorreu entre as 12 e as 15 horas, não se prevendo mais ocorrências significativas. Até às 15 horas, registaram-se na cidade 88 inundações, 13 quedas de estruturas, nove quedas de árvores, cinco buracos na via pública, quatro quedas de postes elétricos, cinco quedas de revestimento e limpeza de vias.

“Algumas inundações ocorreram em habitações, mas a grande maioria aconteceu na via pública e sem grande preocupação para o trânsito automóvel. Nas casas, registaram-se pequenas infiltrações ou algerozes entupidos.

As árvores caíram na via pública e não causaram danos em veículos”, avançou ao Jornal de Notícias fonte oficial dos Sapadores de Lisboa.

Leia mais em Jornal de Notícias.