Região de Bruxelas impõe quarentena a quem chega de zonas vermelhas

O governo da região de Bruxelas decidiu impor dez dias de quarentena para pessoas não vacinadas provenientes de zonas vermelhas. A razão é enfrentar melhor a situação epidemiológica e os novos internamentos que pressionam as equipas médicas e os hospitais da capital belga.

Assim, a partir de 17 de setembro, uma quarentena de dez dias será imposta em Bruxelas a pessoas não vacinadas provenientes de uma zona vermelha da União Europeia.

A quarentena pode ser reduzida se a pessoa apresentar um teste negativo no sétimo dia, mas nunca antes.

De acordo com as autoridades da região, a taxa de ocupação por pacientes com covid-19 em hospitais de Bruxelas é de 28% e 25,65% em unidades de terapia intensiva.