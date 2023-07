Região centro aposta em turismo sustentável e autêntico

O secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços destacou esta a autenticidade e sustentabilidade dos oito projetos turísticos da região Centro afetada pelos incêndios de 2022, na sua maioria na zona da Serra da Estrela, que arrancaram esta sexta-feira.

“Cada um destes oito projetos diferencia-se pela sua autenticidade e recurso dos produtos autóctones. Estes projetos não são sazonais, não se esgotam em determinada época, são possíveis de concretizar ao longo de todo o ano”, elogiou Nuno Fazenda.

O governante falava em Manteigas na sessão de assinatura dos contratos de financiamento dos oito projetos aprovados pelo Turismo de Portugal para as regiões afetadas pelos incêndios em 2022, na sua maioria na região da serra da Estrela.

Os oito projetos totalizam um investimento de 4,5 milhões de euros (ME) e são financiados em 3,8 ME, ou seja, são financiados em 90% e os restantes 10% são da responsabilidade dos promotores.

O projeto da Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanha (ADIRAM) engloba 41 aldeias de montanha de nove municípios, que terão um espaço dedicado ao projeto que também contempla o projeto das Queijeiras.

Os municípios de Alvaiázere e de Ansião juntaram-se para promover um projeto dedicado ao turismo de natureza e que contempla 57 percursos, 1.732 quilómetros, parapente e outros espaços desportivos.

A Rede Cultural e Criativa da Guarda, da Câmara Municipal da Guarda, tem o foco no património cultural de seis freguesias do concelho e numa vertente mais ambientalista vai plantar uma árvore por cada 100 visitantes que a rede tenha ao longo de um ano.

O Município de Gouveia concentrou o projeto no escritor Vergílio Ferreira com a valorização do património cultural e literário da região, com especial atenção para a terra natal do escritor, com o projeto “Melo a Aldeia Criativa da Literatura”.

A Câmara Municipal de Manteigas apresentou um projeto com o intuito de criar uma escola da floresta, num antigo viveiro, e ainda recuperar duas antigas casas de guardas-florestais para alojamentos de turistas que contribuirão na limpeza de trilhos.

“Inspiração Ourém + Verde” é fruto de uma parceria entre a Câmara Municipal de Ourém e da Associação Empresarial Ourém Fátima (ACISO), que passa por requalificar a zona de Agroal, tanto o parque natureza, os passadiços, como a praia fluvial.

“Juntos pela Serra: campanha de promoção territorial” é o nome do projeto da Comunidade Intermunicipal (CIM) Beiras e Serra da Estrela e vai abranger seis municípios numa campanha que se intitula “Viaja pela tua Serra da Estrela”.

A Universidade da Beira Interior apresentou uma iniciativa com foco no património da lã, usando a imensa diversidade das ovelhas, o património industrial e a natureza e tem itinerários desenhados que vão desde a serra da Estrela até Espanha.