regente dos vivos, a morte

na capitania da sua sanha

todos os dias engendra uma nova

e inédita estratégia para barrar-nos o caminho

ao olharmos para as estatísticas

os números são carnudos e terríficos

estremecemos, tropeçamos no pavor

caímos, feridas duradouras germinam

– a custo nos reerguemos

no chão, estendidos, estáticos

moribundos gemem, apodrecem

e nenhum passante pergunta por que caminhamos, para onde vamos

inaptos para o grito, apenas sussurramos

– e é quase sempre madrugada

desde tempos remotos

o quotidiano tem sido isto:

contar os passos, recontar as horas

auxiliar as flores, inventariar as lágrimas

falar com as sombras dos mortos

– no fundo, ir trocando as voltas à morte

tudo o mais deserto

dm