RefuTur: formar refugiados para a indústria do turismo

São de 21 países, os participantes que concluíram a 3ª edição do programa RefuTur, uma formação em turismo para refugiados e imigrantes, desenvolvida pelo Turismo de Portugal, em parceria com a Presidência do Conselho de Ministros e com o Alto Comissariado para as Migrações.

Esta formação pretende qualificar os participantes com competências profissionais que os habilitem a trabalhar em empresas do turismo, sendo que podem optar pelas vertentes de restauração (cozinha, restaurante e bar) ou alojamento (serviço de andares e lavandaria/rouparia), permitindo-lhes adquirir as competências essenciais para o acesso à atividade profissional.

O curso, com a duração total de 158 horas, lecionadas nas Escolas do Turismo de Portugal do Porto, Lisboa e Setúbal, assume um cariz marcadamente técnico e focado na aprendizagem learning by doing, incluindo também componentes formativas nas áreas da comunicação, relacionamento interpessoal e língua portuguesa. Inclui ainda um estágio integrado com a duração de um mês, proporcionando uma aprendizagem prática em contexto de trabalho, realizado em unidades hoteleiras e de restauração.

Desde a primeira edição do Programa RefuTur, em 2018, foram realizadas 7 sessões de formação envolvendo um total de 168 refugiados e imigrantes, integrados ao abrigo de Programas coordenados pelo Alto Comissariado para as Migrações. Destes, 89 participantes concluíram o curso, sendo de origens tão diversas como Angola, Bielorússia, Brasil, Cabo Verde, Cazaquistão, Nepal, Síria, África do Sul, Venezuela, Vietname, Etiópia, Guiné, Guiné Conacri, Iraque, Jamaica, Libéria, Moldávia, Sri Lanka, Somália, Sudão e Zimbabué.

A Secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira, e a Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, participaram nas cerimónias de entrega dos certificados aos alunos.