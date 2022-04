Refugiados ganham palco em Sintra

Com estreia nacional a 23 de abril, no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, Une Histoire Bizarre dá voz a 14 pessoas refugiadas e migrantes atualmente residentes em Portugal.

Jogando também com as palavras em diferentes línguas, Une Histoire Bizarre é criada pelos atores ao longo dos ensaios, através de memórias, histórias, canções, danças, poemas e textos originais. É também uma experiência de criação artística que permitiu a um conjunto de pessoas um espaço para comunicar, com o corpo e voz, de uma forma pessoal e partilhada.

Os intérpretes são maioritariamente de nações africanas ou do Médio Oriente, mas também se inclui uma mulher ucraniana na peça.

Narrada na língua original de cada um dos intérpretes, e com tradução para português, Une Histoire Bizarre é também um quadro pontilhado de memórias, de imagens e de esquissos de nove países, nove culturas e nove realidades diferentes. Nesta peça, conta-se como é partir, como se viaja, o que é chegar e recomeçar. E conta-se como nós, o público deste espetáculo, ouvimos e percebemos tudo isto, como os recebemos, como reagimos e como sentimos o querer ser do mundo e não ser de lado nenhum.

Une Histoire Bizarre apresenta-se também em maio em Cascais e em Lisboa. A 11 de junho, será exibido em Oeiras.