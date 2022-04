Refugiadas ucranianas podem lançar negócios em Portugal

A PARTNIA, empresa portuguesa na área do empreendedorismo, presta apoio a refugiadas da Ucrânia que desejam criar o seu próprio negócio em Portugal.

“É a nossa responsabilidade social”, explica Carla Branco, CEO, “ajudar quem precisa de começar uma nova vida”, por isso “vamos apoiar gratuitamente estas mulheres na transformação de ideias em negócios, o que inclui planos de negócio e criação de todas as ferramentas necessárias, até no acesso ao microcrédito para aquelas que pretendam fazer investimento para a criação de um negócio, ajudamos também com a Segurança Social e Fisco”.

Como os refugiados que chegam “são mulheres, crianças e idosos, nós colocamos a tónica no feminino”, diz a consultora, que possui uma incubadora de empresas e afirma disponibilizar alguns “espaços físicos e dar apoio virtual a mais 20 mulheres”.

Segundo a Renascença, a PARTNIA está também a produzir informação em ucraniano para chegar às mulheres que não dominam a língua inglesa.

O diretor do PNRVT, Artur Cascarejo, mostrou-se agradado com a ideia, referindo que esta é “uma questão fundamental na receção aos refugiados”.

Também o presidente da Câmara de Vimioso, Jorge Fidalgo, vê esta possibilidade com muito agrado, afirmando que

“todos sentem vontade e impulso de proporcionar oportunidades aos refugiados e a melhor forma de apoiar foi criar-lhes condições de trabalho, evitando situações de subsidiodependência”.

#portugalpositivo