Reforçadas as ligações Munique-Porto

A Lufthansa começou, no dia 2 de maio, a operar um novo voo de ligação entre o Porto e Munique, na Alemanha.

“Esta frequência adicional reflete o compromisso permanente da empresa com Portugal”, declarou Thomas Ahlers, o diretor geral de vendas da Lufthansa.

As novas ligações serão efetuadas com um Airbus A320 da Lufthansa, com capacidade de 162 passageiros.

A viagem do Porto para Munique terá partida às 6h15 e chegada às 10h00 locais do destino. O voo de regresso partirá da cidade alemã às 21h30 e chegará às 23h25 locais.

“Se olharmos para o crescimento do grupo Lufthansa a partir do Porto como um todo, ou seja, para além da Lufthansa, Swiss, Brussels Airlines e Eurowings, estamos a oferecer mais de um terço de voos do que em 2019”, sublinhou Ahlers.

Nestas declarações a NIT adianta que a companhia aérea “assume uma posição de liderança entre as transportadoras internacionais no aeroporto Francisco Sá Carneiro”.