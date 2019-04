Cada um esconderá de si o que mais lhe convém!

No olhar, a nostalgia das madrugadas

Sombras a refletir em espelhos de ansiedade.

O que trazes contigo nem sempre demonstras. O sorriso dos dias alegres. A dor de uma ausência!

A casa da infância inabitada!

Um sentimento a desabrochar no contornar dos dias.

A sintonia do silêncio no fumegar do café da manhã.

Ninguém saberá da tremura dos lábios , nem do desejo no brilho do olhar!

O teu mundo é uma casa de espelhos, reflexos de um Eu que apenas te pertence.

Véus semitransparentes

Raios cintilantes a riscar no coração e na simbologia das sombras!