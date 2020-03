Referência tecnológica instala-se em Amarante

As instalações do Instituto Empresarial do Tâmega, antiga Tabopan, em Amarante, vão acolher a instalação de uma nova unidade da Minsait, empresa do grupo INDRA, uma multinacional espanhola de referência a nível mundial no setor das tecnologias da informação.

Nesta primeira fase, serão contratados cerca de 30 colaboradores, prevendo-se atingir “pelo menos uma centena” até 2022, salientou Vicente Huertas, Administrador da INDRA Portugal, na apresentação do projeto Business Delivery Center.

O protocolo, celebrado entre o Município de Amarante e o grupo INDRA, teve a colaboração da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, e de várias instituições do Ensino Superior, designadamente do Politécnico do Porto (IPP) e da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).

