Rede Global em Bruxelas: aproximar empresários de Portugal e da diáspora

A Rede Global da Diáspora efetuou mais uma ação de ativação, desta feita na capital belga, na quinta-feira passada.

Nas instalações da Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia, e na presença do Presidente da Fundação AEP, Luís Miguel Ribeiro, e dos embaixadores que representam Portugal junto da UE e do Reino da Bélgica, o evento reuniu empresários e várias entidades portuguesas e luso-belgas.

Para Luís Miguel Ribeiro, a Rede Global tem um grande potencial de “captação de investimento” para Portugal, mas também de “aproximação dos empresários e empresas portuguesas e da diáspora”, criando oportunidades e condições para as empresas.

O embaixador Pedro Lourtie, que representa Portugal junto da UE, destacou o “particular dinamismo da comunidade portuguesa na Bélgica, enquanto que Rui Tereno, Embaixador de Portugal na Bélgica, explicou as especificidades do país, sobretudo a divisão em regiões, “o que torna complexa a compreensão das realidades, por exemplo, entre a Valónia ou a Flandres”. Os dois diplomatas concordaram que a Rede Global da Diáspora, pode constituir uma “mais-valia para reforçar as relações económicas entre Portugal e os portugueses da Bélgica”.

A ação de ativação da Rede teve lugar na presença de duas estruturas empresariais portuguesas na Bélgica: a Câmara de Comércio Belgo-Portuguesa, representada por Rui Faria da Cunha, e a Federação de Empresários Portugueses, dirigida por Paulo Carvalho. Os dois organismos assinaram um memorando de colaboração com a Rede Global.

Depois da sessão de apresentação, os participantes estiveram presentes na estreia na Bélgica do filme “Salgueiro Maia – O Implicado” que foi projetado no cinema Kinepolis, numa iniciativa do BOM DIA no contexto do Cineclube Português.

Na sexta-feira, teve lugar uma mesa redonda que reuniu empresários e representantes de entidades luso-belgas, num debate moderado pelo diretor comercial do BOM DIA, José Luís Silva.

