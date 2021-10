Rede Global da Diáspora reúne-se com empresários portugueses no Canadá

Depois das ativações realizadas na Suíça, a Rede Global da Diáspora vai estar, entre 1 e 5 de novembro, em Montreal, Toronto e Mississauga para a realização dos Encontros Internacionais de Negócios. As sessões, organizadas pela Fundação AEP, em parceria com a Federação de Empresários e Profissionais Luso-Canadianos e o apoio a AICEP e da Secretaria de Estado da Comunidades Portuguesas, vão juntar mais de centena e meia de empresários portugueses e lusodescendentes com o objetivo de conhecerem o potencial da Rede Global e alavancarem os negócios entre os dois países.

“O mercado canadiano tem muitas potencialidades porque é um país desenvolvido onde podemos encontrar milhares de portugueses. Acreditamos que o contributo da diáspora portuguesa na promoção da marca Portugal é fundamental para o sucesso empresarial dos nossos portugueses, neste que é considerado um mercado com muitas oportunidades de negócios”, afirma Luís Miguel Ribeiro, Presidente da Fundação AEP.

O programa conta com diversas visitas a empresas portuguesas de referência na comunidade, reuniões com entidades institucionais e business network meetings que vão ser realizadas no Portus 360º, em Montreal, Casa do Açores e Casa do Alentejo, em Toronto e no The Mississaugua Golf and Country Club, em Mississauga. A semana de trabalho encerra com uma sessão, no dia 5, no Consulado Geral de Toronto, com a presença da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Dra Berta Nunes, a qual estará também presente no Canadá para visita e contacto com as comunidades portuguesas deste país.

A Rede Global, promovida pela Fundação AEP, já se encontra na segunda fase do projeto, estando, agora, mais focada nas empresas e nos empresários portugueses da diáspora que pretendam alavancar as exportações portuguesas.

Com mais de 10.500 entidades inseridas de 155 países, é possível ficar a conhecer, através da plataforma, a comunidade portuguesa em cada geografia, quais as instituições públicas e associações portuguesas presentes em cada país e saber onde pode encontrar alguns dos melhores produtos nacionais.

A plataforma promove, também, o networking necessário para que consigam encontrar os portugueses que podem ajudar a fazer crescer o negócio noutros mercados, identificar redes de distribuição para aumentar as exportações e ao mesmo tempo partilhar oportunidades de negócio e investimento.

As inscrições para as sessões de apresentação já estão abertas e podem ser feitas aqui.

Recorde que além da visita ao Canadá, a Rede Global da Diáspora vai estar em Düsseldorf, no próximo dia 12 de novembro, para se dar a conhecer aos empresários portugueses e lusodescendentes residentes na Alemanha.

