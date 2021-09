Rede Global da Diáspora reúne-se com empresários portugueses na Suíça

A maior rede colaborativa da diáspora portuguesa, promovida pela Fundação AEP, vai estar em Genebra, Berna e Zurique, entre 7 e 9 de setembro, para a realização de eventos de ativação da Rede e promoção de encontros de negócios junto das comunidades empresariais mais representativas da diáspora.

As sessões de apresentação da Rede Global da Diáspora decorrem nas instalações da AICEP, em Genebra e Zurique, e contam com a presença da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, do Embaixador de Portugal na Suíça, António Ricoca Freire, do Representante Permanente de Portugal junto das Nações Unidas e outras Organizações Internacionais em Genebra, do Embaixador Rui Macieira, do Secretário-geral da Câmara de Comércio e Indústria Suíça-Portugal, Gregor Zemp, da Delegada da AICEP na Suíça, Ana Maria Rosas e do Diretor Executivo da Fundação AEP, Paulo Dinis.

“Nestes três dias irão decorrer, com a participação de empresários suíços interessados em investir em Portugal, vários encontros de negócios, business networking e visitas a empresas da diáspora. Vamos ter também jantares-convívio com a comunidade portuguesa (empresários e emigrantes portugueses) com o intuito de alavancar a adesão à Rede. Queremos que a Rede Global seja uma plataforma, não só digital, capaz de agregar o capital de relacionamentos junto da comunidade empresarial portuguesa dos vários países aderentes, e simultaneamente um elemento dinamizador de ações presenciais, capazes de acelerar o potencial de negócios e de parcerias entre as PME portuguesas e os empresários da diáspora,” afirma Luís Miguel Ribeiro, presidente da Fundação AEP.

A Rede Global deu início à segunda fase do projeto, que vai estar mais focada nas empresas e nos empresários portugueses da diáspora para alavancar as exportações portuguesas. Nas sessões de apresentação vão dar a conhecer novas funcionalidades, como o “Portal do Investidor”, funcionalidade exclusivamente dirigida a empresas e investidores, que visa facilitar e acelerar negócios à escala global, e a Diáspora Business Intelligence, que permite conhecer a diáspora ao pormenor, dando a possibilidade de as empresas identificarem os canais de distribuição mais adequados a cada negócio e/ou setor de atividade.

As inscrições para as sessões de apresentação já estão abertas e podem ser feitas aqui.

A plataforma Rede Global da Diáspora é uma rede colaborativa que visa aproximar os portugueses espalhados pela diáspora e ao mesmo tempo potenciar a internacionalização das PME´s portuguesas. Tem como principal missão promover a marca Portugal internacionalmente e ajudar as PME nacionais a aumentar as suas exportações, estimulando a colaboração das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo.

A Rede Global da Diáspora é um projeto promovido pela Fundação AEP, apoiado pelo Portugal 2020, no âmbito do COMPETE 2020 – Sistema de Apoio às Ações Coletivas, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.