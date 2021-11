Rede Global da Diáspora: para aproximar os portugueses espalhados pelo mundo

A relação entre o Canadá e Portugal vai mudar “numa lógica de aproximação”, disse à agência Lusa, o diretor executivo da Fundação AEP Paulo Dinis, no final de uma visita ao país norte-americano.

“Os portugueses espalhados pelo mundo são um ativo que nem sempre são utilizados da melhor forma. A política pública em Portugal mudou há alguns anos no sentido de aproveitar a diáspora”, sublinhou Paulo Dinis.

O diretor executivo da Fundação Associação Empresarial de Portugal falava sexta-feira à noite, no Consulado Geral de Portugal de Toronto, com a presença da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas Berta Nunes.

A Fundação AEP esteve no Canadá, de 1 a 5 de novembro, onde promoveu em Montreal, Toronto e Mississauga, encontros internacionais de negócios e lançou a plataforma Rede Global da Diáspora no país norte-americano, numa parceria com a Federação de Empresário e Profissionais Luso-Canadianos.

“São mais de cinco milhões de portugueses em 178 países, que podem ser aproveitados para promover Portugal, a exportação dos produtos portugueses, mas também aproveitar o rendimento que estes nossos compatriotas tiverem nos seus países e convocá-los para investir em Portugal, um país que está diferente daquele que deixaram”, acrescentou.

A visita juntou mais de centena e meia de empresários luso-canadianos com o objetivo de dar a conhecer o potencial da Rede Global da Diáspora e de alavancar os negócios entre ambos os países.

Dada a importância das ferramentas digitais nos dias de hoje, quer para a comunicação, mas também para a apresentação de soluções de negócios, a Fundação AEP vai lançar em dezembro um portal destinado aos negócios da diáspora portuguesa.

“Consideramos que com essa ferramenta, com o Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora, estão reunidas as condições para que haja negócio também com os portugueses espalhados no mundo”, destacou.

A Rede Global da Diáspora, promovida pela Fundação AEP, é uma rede colaborativa que visa aproximar os portugueses espalhados na diáspora e potencia a internacionalização de Pequenas e Médias Empresas (PME´s).

No final da missão empresarial no Canadá, a Fundação AEP “percebeu a necessidade de aperfeiçoar a informação”, no que diz respeito à realidade da indústria portuguesa, uma realidade que é desconhecida no Canadá.

Para melhorar a comunicação e colaboração comercial entre os países, está previsto para 2022 a deslocação de empresários luso-canadianos a Portugal.

Dados do recenseamento canadiano de 2016 revelam que existiam no Canadá 483.610 portugueses e lusodescendentes, ou seja, 1,4% da população no país.

A maioria encontrava-se no Ontário (69%), no Quebeque (14%) e na Colúmbia Britânica (8%).

A próxima ação de promoção da Rede Global terá lugar na Alemanha, mais propriamente em Düsseldorf, numa parceira com o BOM DIA. Mais informações aqui.

