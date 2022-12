Rede Global da Diáspora: jornada nos Estados Unidos foi um êxito

Uma semana, quatro cidades, duas centenas e meia de portugueses ou lusodescendentes reunidos para conhecer a Rede Global da Diáspora são os resultados das Jornadas de Negócio realizadas nos Estados Unidos da América.

A maior rede colaborativa da diáspora portuguesa está perto dos 10 mil registados e das 32 mil empresas inseridas de 156 países.

“Tem sido uma caminhada extraordinária no sentido de conseguirmos criar esta comunidade virtual de portugueses espalhados pelo mundo. Estas jornadas de negócios marcam, com sucesso, o encerramento de 2022 do roadshow internacional, que já esteve na Alemanha, Bélgica, Brasil, Canadá, França, Luxemburgo, Países Baixos e Suíça,” conta Luís Miguel Ribeiro, Presidente da Fundação AEP.

Os portugueses e os seus descendentes formam um grupo étnico razoavelmente expressivo nos Estados Unidos, somando 1,3 milhões de pessoas. É de salientar que a nossa Diáspora já conseguiu afirmar-se em diversos domínios e áreas da sociedade, especialmente a Diáspora açoriana que goza de grande prestígio. Nova Yorque, Newark, Providence e Boston são as cidades onde se concentram mais portugueses e, por isso, as escolhidas para dar a conhecer as vantagens e oportunidades que podem surgir da Rede Global da Diáspora.

A comitiva aproveitou ainda para conhecer de perto casos de sucesso de empresários portugueses e, uma vez mais, mostrar que as empresas nacionais podem potenciar o mercado da diáspora para atrair investimentos. As ferramentas disponíveis na plataforma da Rede Global ajudam a descobrir um mundo de oportunidades de negócio, tanto através do Diáspora Business Intelligence como pelo Portal de Negócios.

A Rede Global da Diáspora é um projeto promovido pela Fundação AEP, apoiado pelo Portugal 2020, no âmbito do COMPETE 2020 – Sistema de Apoio às Ações Coletivas, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.