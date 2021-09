Rede Global da Diáspora já tem 7.500 membros

A maior rede colaborativa da Diáspora portuguesa, promovida pela Fundação AEP, chegou aos 7.500 registados na plataforma www.redeglobal.pt, provenientes de 126 países.

Um resultado potenciado com as ações de ativação que decorreram em Genebra, Berna e Zurique, onde foi possível estar de perto com a Diáspora portuguesa na Suíça, visitar empresas de empresários portugueses radicados neste país e promover o networking entre investidores que hoje já representam uma comunidade composta por cerca de 260 mil cidadãos e que pontua no terceiro lugar de envio de remessas para o nosso país.

As sessões de apresentação da Rede Global da Diáspora decorrem nas instalações da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços, em Genebra (na foto acima) e da Switzerland Global Enterprise, em Zurique, e contaram com a presença da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, do Embaixador de Portugal na Suíça, António Ricoca Freire, do Representante Permanente de Portugal junto das Nações Unidas e outras Organizações Internacionais em Genebra, Embaixador Rui Macieira, do Secretário-geral da Câmara de Comércio e Indústria Suíça em Portugal, Gregor Zemp, da Delegada da AICEP na Suíça, Ana Maria Rosas e do Diretor Executivo da Fundação AEP, Paulo Dinis.

“A ativação na Suíça correu de uma forma muito positiva. Para além das sessões de apresentação da Rede Global realizámos jantares de trabalho com empresários portugueses, visitámos empresas e reunimos com investidores. Mais do que nunca, ficou claro que a Rede Global é uma ferramenta poderosa para a nossa Diáspora. Negócio e investimento foram as palavras de ordem em todos os contactos que fizemos, mostrando que existe muita vontade em apostar no nosso país, embora muitos ainda não saibam como o fazer,” afirma Luís Miguel Ribeiro, Presidente da Fundação AEP.

As sessões de apresentação permitiram dar a conhecer as vantagens de fazer parte da Rede Global, através do Portal do Investidor, funcionalidade exclusivamente dirigida a Empresas e Investidores, que visa facilitar e acelerar negócios à escala global e a Diáspora Business Intelligence, que permite conhecer as dinâmicas comerciais da diáspora ao pormenor, dando a possibilidade de as empresas identificarem os canais de distribuição mais adequados a cada negócio e/ou setor de atividade.

As ativações da Rede Global vão continuar a acontecer ao longo de 2021/2022 sendo as próximas previstas ocorrerem em outubro, no Canadá, e novembro, na Alemanha.

A Rede Global da Diáspora é uma Rede social colaborativa dirigida à diáspora portuguesa, que liga as empresas nacionais às comunidades portuguesas, presentes em 178 países, com a missão de promover a marca Portugal internacionalmente e ajudar as PME nacionais a aumentar as suas exportações, estimulando a colaboração das comunidades portuguesas no mundo.

A Rede Global da Diáspora é um projeto promovido pela Fundação AEP, apoiado pelo Portugal 2020, no âmbito do COMPETE 2020 – Sistema de Apoio às Ações Coletivas, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.