Rede Global da Diáspora esteve na cidade mais dinâmica de França

Inserida nas Jornadas de Negócios, a Missão a França começou por Toulouse, onde a Rede Global da Diáspora, que já conta com mais de 7500 portugueses registados e mais de 30 mil empresas inseridas, de 155 países, reuniu-se, no Il Ristorante, com meia centena de empresários portugueses com atividade local, para exploração das potencialidades do Portal de Negócios e da Diáspora Business Intelligence.

“Todo o Projeto de Desenvolvimento Estratégico da Zona Metropolitana de Toulouse assenta no triangulo da Academia/Investigação/Empresas, ancorada em 4 clusters: aeroespacial, saúde, inteligência artificial e sustentabilidade (mobilidade, energias renováveis, smart cities). Neste contexto a plataforma da Rede Global da Diáspora é um excelente ativo para partilha de oportunidades de negócios, emprego e investimento para todos os portugueses espalhados pelo mundo que tenham interesse em Toulouse,” afirma Paulo Dinis, Diretor Executivo da Fundação AEP.

Toulouse é o centro da indústria aeroespacial europeia, sendo que é a sede da Airbus, do sistema de posicionamento Galileo, do sistema de satélite SPOT, da Avions de Transport Régional e do Vale Aeroespacial. Também é sede da sede europeia da Intel e do Centro Espacial Toulouse do CNES, o maior centro espacial da Europa. Os satélites Thales Alenia Space e Astrium têm uma presença significativa na cidade. A Universidade de Toulouse é uma das mais antigas da Europa (fundada em 1229) e, com mais de 103 mil alunos, é o quarto maior campus universitário da França, depois das universidades de Paris, Lyon e Lille. A rota aérea entre Toulouse-Blagnac e Paris-Orly é a mais movimentada da Europa, transportando 2,4 milhões de passageiros, por ano. De acordo com as classificações das revistas L’Express e Challenges, Toulouse é a cidade francesa mais dinâmica.

Neste sentido, o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Toulouse, Jean-Claude Dardelet, responsável pelos Pelouros da Inovação, Atração de Investimento e Internacionalização, recebeu a comitiva da Rede Global, dando a conhecer de que forma a região de Toulouse se transformou na zona que mais cresceu em toda a França, acomodando todos os anos cerca de 15 a 20 mil residentes, a esmagadora maioria altamente qualificados.

Ainda, numa lógica de aproximação à comunidade, a Rede Global esteve com Mário da Ponte, emigrante da zona de Leiria, há vários anos radicado em França onde, atualmente, é um dos maiores representantes da marca de camiões DAF, dando apoio técnico e venda de peças, com vários centros de assistência mecânica por todo o país. Paralelamente, possui uma empresa de leasing de camiões e logística, numa operação a rondar os 250 milhões de euros.

As jornadas de negócio decorrem, ainda, em Bordéus, Paris e Lyon.

A Rede Global da Diáspora é um projeto promovido pela Fundação AEP, apoiado pelo Portugal 2020, no âmbito do COMPETE 2020 – Sistema de Apoio às Ações Coletivas, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.