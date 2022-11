Rede Global da Diáspora encerra ano com missão nos EUA

A Rede Global da Diáspora, que une portugueses em 155 países, vai encerrar 2022 com uma digressão pelos Estados Unidos da América (EUA) na próxima semana, com paragens em Nova Iorque, Newark, Providence e Boston.

Entre 28 de novembro e 01 de dezembro, as quatro cidades norte-americanas receberão a comitiva daquela que é a maior plataforma colaborativa da Diáspora portuguesa, que conta com o apoio da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, da rede consular, da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Câmaras de Comércio Luso-Americanas, entre outras organizações.

“A população luso-americana já ultrapassa um milhão de pessoas, sendo inúmeros os casos de portugueses e/ou lusodescendentes que criaram empresas de sucesso ou que são referência em diversos setores de atividade, principalmente nestes estados. Por isso, faz todo o sentido que a Rede Global inclua, no ‘roadshow’ internacional, estas ativações,” disse o presidente da Fundação AEP, Luís Miguel Ribeiro, em comunicado.

Esta digressão começa por Nova Iorque já na próxima segunda-feira, num evento no centro de Manhattan que contará com a presença da cônsul-geral de Portugal em Nova Iorque, Luisa Pais Lowe, do delegado da AICEP João Mota Pinto, do presidente do conselho de administração da Câmara de Comércio Portugal-EUA, Rodrigo Carvalho, entre outros.

Segue-se Newark, no estado de Nova Jérsia, no dia 29, Providence, capital e cidade mais populosa do estado de Rhode Island, no dia 30, e Boston, capital de Massachusetts, que encerra a digressão em 01 de dezembro.

A Rede Global da Diáspora é um projeto promovido pela Fundação AEP e apoiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Compete 2020 – Sistema de Apoio às Ações Coletivas, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

“Este é um projeto (…) que tem vindo a apresentar resultados muitos positivos, demonstrando que ainda tem muito espaço para crescer para uma versão 3.0,” avaliou Luís Miguel Ribeiro.

A plataforma oferece, de forma gratuita, um local para a promoção de ‘networking’ e identificação de oportunidades – pessoais e profissionais -, e espaço para a promoção dos produtos portugueses em qualquer parte do mundo.

Numa vertente mais empresarial, estão disponíveis duas funcionalidades para promover as exportações: o Portal de Negócios, uma ferramenta através da qual o empresário pode encontrar um investidor ou um negócio para investir, assim como conhecer os incentivos existentes para o investimento ou soluções de financiamento, e a ‘Diáspora Business Intelligence’, onde é possível conhecer a diáspora ao pormenor, permitindo às empresas identificar os canais de distribuição mais adequados a cada negócio e/ou setor de atividade.

