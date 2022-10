Rede Global da Diáspora em França

Toulouse, Bordéus, Paris e Lyon são as cidades escolhidas para integrar as Jornadas de Negócios da Rede Global da Diáspora.

A plataforma, que conta já com mais de 30 mil entidades inseridas, promove, em conjunto com a Rede Consular de Portugal em França, AICEP e Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa, um roadshow, entre 23 e 29 de outubro, com o apoio do BOM DIA, junto da comunidade portuguesa para exploração das ferramentas destinadas a promover as exportações das PME: Portal de Negócios e Diáspora Business Intelligence.

“A comunidade portuguesa em França é a mais numerosa das comunidades portuguesas na Europa e uma das principais comunidades estrangeiras estabelecidas nesse país, rondando um milhão de pessoas. A presença duradoura de uma tão importante comunidade faz dela um fator importante de união entre os dois povos e um parceiro privilegiado no quadro das relações bilaterais”, refere Luís Miguel Ribeiro, Presidente da Fundação AEP.

O contributo dos portugueses para a França foi e continua a ser de relevo, não só pelo seu papel na construção das autoestradas, aeroportos, bairros e mesmo cidades, como também pelos milhares de empregos que criaram em França. As eleições municipais registaram a colocação de vários autarcas portugueses e luso-descendentes. Estima-se em cerca de 50000 o número de empresas ligadas a portugueses e luso-descendentes. “Este é um importante ativo que temos de ter em consideração e que queremos trazer para a Rede Global da Diáspora”, reforça Luís Miguel Ribeiro.

A Rede Global da Diáspora conta com mais de 7500 portugueses registados e mais de 30000 empresas inseridas de 155 países. Trata-se da maior rede colaborativa que visa aproximar os portugueses espalhados pela Diáspora e ao mesmo tempo potenciar a internacionalização das PME´s portuguesas. A plataforma oferece, de forma gratuita, duas funcionalidades para promover as exportações: Portal de Negócios, ferramenta, através do qual, o empresário pode encontrar um investidor ou um negócio para investir, assim como, conhecer os incentivos existentes para o investimento ou soluções de financiamento e Diáspora Business Intelligence) onde é possível conhecer a diáspora ao pormenor, permitindo às empresas identificar os canais de distribuição mais adequados a cada negócio e/ou setor de atividade.

A Rede Global da Diáspora é um projeto promovido pela Fundação AEP, apoiado pelo Portugal 2020, no âmbito do COMPETE 2020 – Sistema de Apoio às Ações Coletivas, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.