Rede Global da Diáspora chega ao Brasil

A Fundação AEP promove entre os dias 29 de agosto e 2 de setembro, no Brasil, a Rede Global da Diáspora, um projeto lançado em 2020 e que conta atualmente com milhares de portugueses radicados em mais de 130 países.

A cidade de Fortaleza será a primeira a receber os responsáveis por esta missão empresarial, que decorrerá já na próxima segunda-feira, 29 de agosto, em formato presencial, nas instalações da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) pelas 16h00 locais. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através desta ligação.

Dois dias mais tarde, a maior rede social colaborativa da diáspora portuguesa será também promovida entre os empresários de São Paulo, no Consulado-Geral de Portugal existente naquela cidade, pelas 8h30, e dia 2 de setembro, no Consulado-Geral de Portugal no Rio de Janeiro, pelas 17h00.

A Rede Global da Diáspora conta com mais de 7.500 portugueses registados de 155 países e mais de 10.500 empresas inseridas. Trata-se de uma rede colaborativa que visa aproximar os portugueses espalhados pela diáspora e ao mesmo tempo potenciar a internacionalização das PME’s portuguesas.

A Rede Global da Diáspora tem como principal missão promover a marca Portugal internacionalmente e ajudar as PME nacionais a aumentar as suas exportações, estimulando a colaboração das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo.

Este é um projeto promovido pela Fundação AEP, apoiado pelo Portugal 2020, no âmbito do COMPETE 2020 – Sistema de Apoio às Ações Coletivas, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

Faça aqui a sua inscrição.