Rede Global da Diáspora apresenta-se aos portugueses da Suíça

A Fundação AEP, em parceria com o BOM DIA e a CCISP – Câmara de Comércio e Indústria Suíça em Portugal, organiza uma sessão online de divulgação da Rede Global da Diáspora no próximo dia 26 de novembro, pelas 9 horas de Lisboa.

Esta sessão inclui um debate sobre o contributo da diáspora para a internacionalização das PME portuguesas com testemunhos da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas e do Secretário de Estado da Internacionalização.

A Rede Global da Diáspora é uma rede social colaborativa, promovida pela Fundação AEP e com o apoio institucional do AICEP e da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, que liga as empresas nacionais aos portugueses espalhados pelo mundo, facilitando o networking empresarial e o incremento das relações cross-border no acesso a novos mercados.

Tem como principal missão promover a marca Portugal internacionalmente, facilitar a captação de investimento por parte da diáspora e promover a mobilidade de quadros qualificados, através de um mapeamento da oferta ao nível global.

Pode inscrever-se na Rede Global e no webinar aqui ou siga a sessão através do Facebook do BOM DIA.