Rede diplomática no Brasil queixa-se de salários de 2013

“Um dos servidores da rede diplomática no Brasil procurou o (Mundo Lusíada para expor o drama de centenas de funcionários que seguem sem solução sobre os salários congelados pagos pelo valor do câmbio fixado lá no ano de 2013”, pode ler-se em editorial do jornal português editado no Brasil.

O diretor do periódico, informa que houve “uma reunião no consulado português do Rio de Janeiro, mas, ao que parece o assunto não avançou, veio o tal chumbo no orçamento” a destituição dos eleitos, seguido de novas eleições”, mas apesar de termos novo governo “o problema dos salários permanece como herança do PSD de 2013”.

Enquanto isso, no Brasil há uma inflação galopante, causada principalmente pelo desenfreado valor dos combustíveis, este problema acarreta um efeito dominó em toda a economia com aumentos em todos os serviços e produtos, encarecendo ainda mais o custo de vida.

“Para os funcionários com salários congelados (empregados da Embaixada e da rede em todo o Brasil), é uma situação desesperadora que aponta – mais cedo ou mais tarde – para uma parada geral dos serviços, os quais aliás, já carecem de muitas melhorias em termos de gestão, de equipamentos e de quadro de funcionários motivados”, denuncia o Mundo Lusíada.

Um dos funcionários comentou que a situação dos empregados no Brasil que já era muito difícil, agravou-se muitíssimo com a subida do custo de vida causada principalmente pelo aumento do combustível e dos alimentos.

“Se já estávamos numa situação difícil, agora muitos já estão com dificuldades de pagarem suas passagens ou colocarem combustível em seus veículos para irem trabalhar”. Apesar de ciente da situação atual que é de transição de governo, os empregados não podem ser deixados de lado, nem pelos governantes, especialmente pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (que precisa fazer a rede consular funcionar bem), tampouco pelo Sindicato que os representa, conforme entende a mesma fonte.

