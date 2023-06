Red Bull volta a encher Lisboa de velocidade

Os fãs dos desportos motorizados vão vibrar com a primeira edição do Red Bull Showrun Lisboa. O encontro está marcado para domingo – 25 de junho – para a zona de Belém, com demonstrações de Fórmula 1, motos, drifting, breaking e ainda uma atuação do músico Kappa Jotta.

A lenda da F1, David Coulthard, é o piloto de serviço. O evento tem acesso livre para o público.

A rara oportunidade de ver – e ouvir – um carro de Fórmula 1 a andar fora das tradicionais pistas é sem dúvida o principal destaque da primeira edição do Red Bull Showrun Lisboa. No próximo domingo, 25 de junho, a partir das 15 horas, a temperatura vai subir no traçado improvisado na Avenida da Índia – em Belém.

O britânico David Coulthard, verdadeira lenda da F1 com uma carreira de 247 Grandes Prémios e 62 pódios, vai ser o piloto de serviço aos comandos do potente RB7 – o V8 com que o alemão Sebastian Vettel se sagrou Campeão do Mundo em 2011. Para os fãs irá haver uma sessão de autógrafos especial no sábado, dia 24, a partir das 16 horas, no Centro Cultural de Belém.

No domingo, o evento divide-se em duas zonas: um Paddock que será montado na Praça do Império e estará acessível ao público durante a manhã (9h – 13h) e uma pista com cerca de um quilómetro situada em plena Avenida da Índia (entre o Museu dos Coches e o Centro Cultural de Belém) onde toda a ação começa a partir das 15h.

Além do F1 da Oracle Red Bull Racing, destaque para as demonstrações em duas rodas do lituano Aras Gibieza e dos irmãos germânicos Elias e Johannes Hountondji, com o show da formação Red Bull Driftbrothers ao volante dos BMW M4. Pelo meio haverá um desfile da Marcha dos Mercados de Lisboa, uma demonstração de Breaking e ainda a atuação do músico Kappa Jotta.

O acesso ao evento é gratuito, num programa a não perder para toda a família.

O Red Bull Showrun Lisboa é uma organização da Red Bull que conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, da Heineken e da Samsung.

Mais informações aqui.