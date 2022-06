Red Bull conquista o Azerbaijão

Max Verstappen foi o vencedor do Grande Prémio do Azerbaijão, este domingo, ronda 8 do Mundial de Fórmula 1 de 2022.

Trata-se de uma dobradinha para a Red Bull, uma vez que Sergio Pérez, que tinha vencido na semana passada no Mónaco, terminou em segundo. George Russel, da Mercedes, completa o pódio.

Depois de ter partido do 7.º posto, Lewis Hamilton (Mercedes) fez uma corrida de recuperação e à volta 44 passou Pierre Gasly (Alpha Tauri) para chegar ao quarto lugar, colocando assim os dois mercedes atrás dos Red Bull.

No circuito citadino de Baku, Charles Lecrerc foi obrigado a abandonar à volta 20, com falha de motor quando liderava, e assim a Ferrari ficou sem pilotos na corrida, uma vez que Carlos Sainz já tinha ficado fora à 9.ª volta. Foi a segunda desistência em três corridas para o monegasco, que tinha partido da pole-position.

Verstappen aumenta assim a sua liderança na classificação geral.