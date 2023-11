Recorde: três milhões de passageiros num só dia

As companhias aéras norte-americanas transportaram no passado domingo, dia 26 de novembro, cerca de 2,9 milhões de passageiros, segundo dados da Administração de Segurança de Transportes (TSA).

A marca estabelecida após os festejos do dia de Ação de Graças, um dos principais feriados dos Estados Unidos, superou o recorde de 2,88 milhões de pessoas transportadas no dia 30 de junho de 2023.

O número de embarques e desembarques realizados nos aeroportos do país durante o último domingo representa o “dia mais movimentado de todos os tempos para viagens aéreas”, disse a TSA.

O órgão responsável pela segurança dos terminais disse que aproximadamente trinta milhões de passageiros passaram pelos aeroportos do país, no período de 17 a 28 de novembro.

As transportadoras aéreas realizaram mais de 51 mil voos regulares no domingo, com menos de 1% das operações canceladas durante o período, a menor taxa registada desde 2018, de acordo com o Departamento de Transportes dos Estados Unidos (DOT).