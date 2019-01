Recorde de turistas na Póvoa de Lanhoso

O Castelo de Lanhoso, monumento nacional da Póvoa de Lanhoso, recebeu em 2018 perto de 1.600 visitantes estrangeiros no interior da Torre de Menagem, o que constitui um recorde, anunciou o município.

Em comunicado, o município acrescenta que Espanha e Brasil são os principais países de origem de visitantes estrangeiros ao castelo.

No total, o Castelo de Lanhoso recebeu 13.386 visitantes, dos quais 11.800 portugueses, provenientes sobretudo dos distritos do Porto e de Braga.

O município sublinha que se registou também um aumento do número de excursões oriundas do Algarve e do Alentejo.

“O ano fica também marcado por um aumento, que se deseja que venha a ser consistente, das visitas por parte de crianças e de seniores”, lê-se no comunicado.

Segundo o município, 2018 foi o ano em que mais crianças estiveram naquele espaço, quer integradas nas suas famílias quer no âmbito de visitas escolares.

“Este aumento decorre, por um lado, do aumento de visitas de famílias numerosas, mas também do trabalho de articulação que o município da Póvoa de Lanhoso tem vindo a realizar de forma sistemática com as escolas, de dentro e de fora do concelho, de modo a dar a conhecer, desde os primeiros anos de vida, este importante elemento do património e da história locais”, refere o comunicado.

Em relação às pessoas maiores de 65 anos, em 2018 foi ultrapassada pela primeira vez a barreira dos 2.000 visitantes.

É ao domingo que a torre de menagem do Castelo de Lanhoso recebe mais visitas e foi no dia 20 de maio, data da peregrinação arciprestal ao Pilar, que se registou o número mais elevado de visitantes (632 pessoas).

O município lembra que estes dados se reportam apenas às visitas ao interior da Torre de Menagem do Castelo de Lanhoso, para vincar que é “seguramente mais elevado” o número de pessoas que visitam as muralhas do castelo, implantadas sobre o maior monólito granítico do país.