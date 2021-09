Recorde de Ronaldo já está no Guiness

O capitão português Cristiano Ronaldo bateu na passada quarta-feira o recorde de melhor marcador de sempre de seleções no sofrido encontro frente à República da Irlanda. O World Guiness Record já confirmou o feito.

Numa fotografia publicada esta sexta-feira nas redes sociais, o agora avançado no Manchester United aproveitou para exibir o certificado entregue pelo livro de recordes mais famoso do mundo.

Na mesma publicação, Ronaldo afirma estar feliz por ver mais um dos seus recordes reconhecido e promete continuar a elevar a fasquia.

Cristiano Ronaldo, recorde-se, entrou em campo na passada quarta-feira com 109 golos ao serviço da equipa das quinas, os mesmos tentos que o iraniano Ali Daei, que até então era dono e senhor do título. No entanto, à passagem do minuto 89, CR7 aproveitou da melhor forma um cruzamento da direita de Guedes e confirmou o estatuto de melhor marcador de sempre. O artilheiro português viria ainda a dar a vitória ao conjunto de Fernando Santos, no Estádio do Algarve, com novo cabeceamento aos 90+6.

