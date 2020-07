Recordar Amália em Paris

No ano em que Amália Rodrigues faria 100 anos, a Valentim de Carvalho marca a efeméride com uma edição especial que disponibiliza, pela primeira vez, documentos essenciais do legado patrimonial da cantora.

A caixa “Amália em Paris” é composta por cinco discos gravados ao vivo e um livro de 94 páginas com fotografias inéditas, uma cronologia das actuações de Amália na capital francesa, e um texto do historiador Jorge Muchagato.

O primeiro disco foi gravado no Olympia em 1956, o segundo reúne registos ao vivo inéditos feitos pela rádio francesa entre 1957 e 1965, o terceiro um recital inédito no Olympia em 1967 e, por fim, um disco duplo, com a gravação inédita de um espetáculo naquela sala, em 1975.

A edição física está já disponível em pré-venda nas lojas Fnac. Disponível nas plataformas de streaming no dia 23 de julho.