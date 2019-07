Reconhecimento do fracasso do novo Sistema de Gestão Consular

A decisão do Conselho de Ministros de vir agora criar um Grupo de Trabalho para o Novo Modelo de Gestão Consular é o reconhecimento do fracasso do executivo em relação à entrada em funcionamento do novo Sistema de Gestão Consular (SGC).

Em 2016 o Governo prometeu dar continuidade à implementação do novo SGC e do Acto Único de Inscrição Consular dando como prazo para sua a conclusão o final de 2017 conforme declarações ao Jornal de Notícias.

Em Maio de 2017, em Barcelona, com a presença do Ministro dos Negócios Estrangeiros foi mesmo apresentado publicamente o Acto Único Consular .



Três anos volvidos e várias centenas de milhar de euros aplicados o novo SGC e o Acto Único Consular não foram concretizados e na passada semana o Ministro dos Negócios Estrangeiros foi obrigado a reconhecer que este projecto só seria, apesar das promessas, concretizado na próxima legislatura.



Esta decisão do Conselho de Ministros tem pelo menos o mérito de reconhecer o fracasso do Governo e o não cumprimento de várias promessas quanto à implementação do SGC e do Acto Único de Inscrição.