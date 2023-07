Reconhecer importância para Portugal dos compatriotas residentes no estrangeiro

Estive na fronteira de Vilar Formoso na receção de boas-vindas aos portugueses residentes no estrangeiro, que contou com a presença de vários membros do Governo: Secretário de Estado das Comunidades, Secretária de Estado do Desenvolvimento do Regional, Secretário de Estado dos Assuntos Sociais e Secretária de Estado da Proteção Civil.

As iniciativas foram organizadas pela Cap Magellan, que já vai na 21 edição na fronteira, e pela revista Comunidades, que se realizou na primeira estação de serviço após a fronteira.

A presença de representantes da Assembleia da República e do Governo na fronteira é uma forma de reconhecimento da importância que têm para Portugal os compatriotas residentes no estrangeiro.

Paulo Pisco