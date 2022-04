Reconhece a paisagem da camisola de Messi?

Lionel Messi lançou recentemente uma coleção de roupa que tem o ilhéu de Vila Franca do Campo, em São Miguel, estampado numa das camisolas.

A par de outros artigos da coleção “MESSI Green”, a camisola que ostenta o estampado da ilha portuguesa é uma edição limitada. Conforme consta na descrição do artigo da loja, “once it sells out it most likely will not be back”, o que significa que após a venda de todas as camisolas produzidas, é improvável que volte a estar em stock.

“A piscina natural da ilha abriga milhares de espécies em vias de extinção”, como tal, a escolha desta paisagem não foi despropositada. A Messi Store avança na descrição do artigo que se trata de “um lembrete simbólico de que poucas coisas na Terra existem em quantidades infinitas”.

A linha de roupa ecológica é composta por produtos 100% reciclados e no canto inferior esquerdo encontra-se a frase “ethical, responsible mission”, que significa missão ética e responsável.