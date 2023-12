Reclusos da Guarda lançam emissão de rádio

A Terceira Pessoa, estrutura de Castelo Branco que desenvolve projetos artísticos, estreia esta quinta-feira a primeira emissão da Rádio Interna do Estabelecimento Prisional da Guarda, um programa realizado pelos próprios reclusos no âmbito do projeto “RadioATIVIDADE”.

“RadioATIVIDADE” é um projeto de criação artística de teatro radiofónico em contexto prisional desenvolvido pela Terceira Pessoa Associação e pelo Estabelecimento Prisional da Guarda (EPG) sob a direção artística de Ana Gil, Óscar Silva e Nuno Leão.

O projeto decorre ao longo de três anos e inclui várias iniciativas com a população reclusa (feminina e masculina) do EPG, que permitem e potencializam a experimentação de linguagens artísticas com abordagem de diferentes géneros textuais, a performance e o contacto com ferramentas audiovisuais de expressão artística.

“Com base numa abordagem de diálogo colaborativo, a, equipa artística constituída por dramaturgo, poeta, ensaísta, e artistas de diferentes disciplinas tem coconstruído com os reclusos, peças teatrais em formato radiofónico, a partir de textos da autoria de Regina Guimarães e de Serge Saguenail que evocam o próprio sistema prisional”, explicam, em comunicado, os diretores artísticos da estrutura, Nuno Leão e Ana Gil.

Estas peças são passíveis de serem transmitidos internamente no EPG, em emissoras de rádio regionais e nacionais e em formato digital (por exemplo, via ‘podcast’).

“Pela primeira vez, será emitido internamente do EPG, um programa de rádio realizado pelos próprios reclusos. Este programa é fruto de mais de um ano de ‘RadioATIVIDADE’, de desenvolvimento artístico, social e pedagógico com a comunidade reclusa do EPG”, sublinham os responsáveis da Terceira Pessoa.

A primeira emissão da Rádio Interna do EPG decorre esta quinta-feira entre as 12h00 e as 14h00.

Nos meses de julho e agosto, fruto deste trabalho artístico-comunitário, foi transmitido pela Antena 2 um ciclo de oito peças radiofónicas que foram interpretadas e gravadas no EPG.

Este projeto produzido pela Terceira Pessoa e pelo EPG, tem o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, “La Caixa” através da iniciativa PARTIS & Art for Change, Antena 2 e Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco (ESART).

Nos seus projetos, a Terceira Pessoa privilegia uma abordagem multidisciplinar, integrando profissionais provenientes de linguagens artísticas diversificadas. Abrangendo públicos de várias faixas etárias e de meios socioculturais diversos, constrói um projeto de aproximação da comunidade aos territórios culturais da sua zona, bem como de outros locais do país e de promoção de uma troca entre o património local e as linguagens contemporâneas.